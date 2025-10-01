Глава МАГАТЭ Гросси счёл нестабильной ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Lisner
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы. Соответствующее заявление содержится в официальном релизе международного агентства.
«Хотя станция в настоящее время справляется, благодаря аварийным дизельным генераторам — последняя линия обороны, и нет непосредственной опасности, пока они продолжают работать, ясно, что это неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии», — приводятся слова Гросси в релизе МАГАТЭ.
В агентстве сообщили, что станция имеет запасы топлива более чем на 10 дней работы, а персонал располагает необходимыми запчастями для ремонта повреждённой высоковольтной линии, но выполнение работ невозможно из-за боевых действий в районе.
Напомним, что 23 сентября ЗАЭС лишилась внешнего электроснабжения после огневого воздействия ВСУ на линию электропередачи. Позднее сообщалось, что на Запорожской АЭС существует риск расплавления ядерного топлива по сценарию, аналогичному аварии на «Фукусиме-1». Станция уже трое суток работает на резервных дизельных генераторах после повреждения последней линии электропередачи со стороны Украины.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.