Глава МАГАТЭ Гросси счёл нестабильной ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы. Соответствующее заявление содержится в официальном релизе международного агентства.

«Хотя станция в настоящее время справляется, благодаря аварийным дизельным генераторам — последняя линия обороны, и нет непосредственной опасности, пока они продолжают работать, ясно, что это неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии», — приводятся слова Гросси в релизе МАГАТЭ.

В агентстве сообщили, что станция имеет запасы топлива более чем на 10 дней работы, а персонал располагает необходимыми запчастями для ремонта повреждённой высоковольтной линии, но выполнение работ невозможно из-за боевых действий в районе.