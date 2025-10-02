Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сознательно игнорирует удары ВСУ по Запорожской АЭС, уверен руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Он заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что высокопоставленный чиновник действует в интересах западных стран, систематически замалчивая военные преступления киевского режима.

Эксперт подчеркнул, что МАГАТЭ под руководством Гросси превратилось в инструмент дезинформации, а его позиция связана с карьерными амбициями. Ради получения поста генерального секретаря ООН чиновник готов закрывать глаза на преступления украинских боевиков. Такая стратегия полностью исключает возможность объективной оценки действий ВСУ со стороны международного агентства.

«Есть конкретная организация, которая должна первая трубить во все колокола. Это МАГАТЭ. Её возглавляет Рафаэль Гросси, которые мечтает занять пост Гутерриша на посту главы ООН и поэтому будет делать всё в угоду коллективному западу», — цитирует военного эксперта kp.ru.