Глава ЗАЭС Черничук: Угроза ядерной безопасности есть, но ситуация под контролем
Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia / Ralf1969
Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения и была переведена на питание собственных аварийных дизель‑генераторов. Отсутствие внешней линии создаёт определённую угрозу ядерной безопасности, однако персонал держит ситуацию под контролем. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в эфире телеканала «Россия‑24».
Резервные генераторы обеспечивают все потребности станции, а операторы выполняют необходимые аварийные процедуры и внимательно следят за показателями. Объект функционирует в режиме самоподдержки, обеспечивая работу ключевых систем и критические операции.
«Естественно, угроза ядерной безопасности какая-то есть, но хочу сразу сказать, что на данный момент ситуация полностью контролируется персоналом», — сказал он.
Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС продолжает оставаться шаткой. Тем временем Киев продолжает обвинять в бомбёжках РФ, утверждая, что Россия обстреливает сама себя.
