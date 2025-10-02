Глава ЗАЭС заявил об угрозе ядерной безопасности

Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения и была переведена на питание собственных аварийных дизель‑генераторов. Отсутствие внешней линии создаёт определённую угрозу ядерной безопасности, однако персонал держит ситуацию под контролем. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в эфире телеканала «Россия‑24».

Резервные генераторы обеспечивают все потребности станции, а операторы выполняют необходимые аварийные процедуры и внимательно следят за показателями. Объект функционирует в режиме самоподдержки, обеспечивая работу ключевых систем и критические операции.

«Естественно, угроза ядерной безопасности какая-то есть, но хочу сразу сказать, что на данный момент ситуация полностью контролируется персоналом», — сказал он.