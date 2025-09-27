Интервидение
27 сентября, 13:11

ЗАЭС продолжает работать без сбоев после подключения резервных генераторов

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

С 23 сентября 2025 года Запорожская атомная электростанция работает от резервных дизель-генераторов. Ситуация полностью контролируется, а все системы обеспечения жизнедеятельности функционируют в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем. Персонал осуществляет постоянный мониторинг всех технологических параметров», — говорится в сообщении.

На станции есть достаточные запасы дизельного топлива для длительной автономной работы. Все системы охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах функционируют в полном объёме. Радиационная обстановка на площадке и в прилегающих районах остаётся в пределах нормы, изменений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что ЗАЭС уже вторые сутки работает исключительно за счёт резервных дизель-генераторов, обеспечивая электроснабжение собственных нужд. Персонал станции ведёт постоянный мониторинг всех технологических параметров.

