25 сентября, 09:56

ЗАЭС вторые сутки работает на дизель-генераторах

Обложка © Telegram/ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram/ЗАЭС. Официально

Запорожская АЭС вторые сутки подряд обеспечивается электроэнергией для собственных нужд исключительно за счёт резервных дизель-генераторов. При этом ситуация находится под контролем, радиационный фон в норме, а запасов топлива достаточно, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Уже вторые сутки электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции обеспечивается дизель-генераторами. Хочу подчеркнуть, что они функционируют надёжно, запасов топлива достаточно. Персонал станции постоянно мониторит все технологические параметры», — сказала она.

При этом восстановить электроснабжение в ближайшее время не получится из-за продолжающихся обстрелов территории вокруг Запорожской АЭС и в районе повреждённой высоковольтной линии со стороны ВСУ.

«Что касается сроков восстановления внешней линии энергоснабжения, то дать точный прогноз в настоящее время не представляется возможным», сказала Яшина.

Напомним, что последняя внешняя высоковольтная линия была повреждена в результате обстрела со стороны украинской армии. После этого атомная электрсотанция перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов. Они продолжают штатно работать.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
