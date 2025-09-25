ЗАЭС вторые сутки работает на дизель-генераторах
Обложка © Telegram/ЗАЭС. Официально
Запорожская АЭС вторые сутки подряд обеспечивается электроэнергией для собственных нужд исключительно за счёт резервных дизель-генераторов. При этом ситуация находится под контролем, радиационный фон в норме, а запасов топлива достаточно, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Уже вторые сутки электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции обеспечивается дизель-генераторами. Хочу подчеркнуть, что они функционируют надёжно, запасов топлива достаточно. Персонал станции постоянно мониторит все технологические параметры», — сказала она.
При этом восстановить электроснабжение в ближайшее время не получится из-за продолжающихся обстрелов территории вокруг Запорожской АЭС и в районе повреждённой высоковольтной линии со стороны ВСУ.
«Что касается сроков восстановления внешней линии энергоснабжения, то дать точный прогноз в настоящее время не представляется возможным», — сказала Яшина.
Напомним, что последняя внешняя высоковольтная линия была повреждена в результате обстрела со стороны украинской армии. После этого атомная электрсотанция перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов. Они продолжают штатно работать.
