Радио Судного дня выдало ОРЕХОБРУС после слов Залужного об «Орешнике»

Радио «ЖЖжалка Судного дня» (Emergency Action Message) сегодня утром передало очередное зашифрованное сообщение. По данным мониторинговых ресурсов, сигнал был зафиксирован 6 октября 2025 года в 10:58 по московскому времени.

В тексте радиограммы указано:

«НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459».

Так называемое «Радио Судного дня» — это неофициальное название радиосети глобального военного назначения, через которую стратегические командные центры передают закодированные сигналы. Обычно такие трансляции носят регулярный характер и используются для проверки каналов связи с подводными лодками, стратегической авиацией и другими объектами ядерного сдерживания.

Сообщения формата EAM (Emergency Action Message) фиксируются радиолюбителями по всему миру — их содержание остаётся засекреченным, но факт передачи указывает на функционирование каналов стратегической связи в штатном режиме.

