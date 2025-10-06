Залужный ужаснул Запад признанием о разрушительном ударе «Орешником» по «Южмашу»

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что украинская армия серьёзно отстаёт от российской по качеству вооружения. Он напомнил, что удар ВС РФ по «Южмашу» ракетой «Орешник» в прошлом году наглядно показал возможности Москвы, и недооценивать их не стоит. Совим мнением украинский чиновник поделился в статье для портала «Милитарный».

«Сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой «Орешник» на Днепр (Днепропетровск — прим. Life.ru) в ноябре 2024 года. Использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении», — пояснил Залужный

Спутниковые снимки «Южмаша» после удара. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров

Он также отметил, что ВСУ крайне зависимы от работы американской системы Starlink, что создаёт сильную уязвимость в вопросах передачи данных и наведении оружия. Кроме того, Киеву явно не хватает развитых ракетных технологий и беспилотных систем, уверен Залужный.