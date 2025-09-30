Интервидение
30 сентября, 19:14

Модель Орешника заметили в кабинете Лукашенко

Обложка © Telegram / Пул Первого

На рабочем столе президента Белоруссии Александра Лукашенко был замечен макет перспективного ракетного комплекса «Орешник». Сообщение об этом распространил телеграм-канал «Пул первого».

Фото © Telegram / Пул Первого

«Орешник» в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого», — говорится в подписи к фото.

Напомним, ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. Запуск серийного выпуска новых ракет средней дальности был анонсирован Владимиром Путиным в июне. Далее Россия и Белоруссия договорились о размещении комплекса «Орешник» в РБ. Его применение, наряду с вопросами применения ядерного оружия, было отработано в ходе учений «Запад-2025».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

