Модель Орешника заметили в кабинете Лукашенко

На рабочем столе президента Белоруссии Александра Лукашенко был замечен макет перспективного ракетного комплекса «Орешник». Сообщение об этом распространил телеграм-канал «Пул первого».

Фото © Telegram / Пул Первого

«Орешник» в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого», — говорится в подписи к фото.