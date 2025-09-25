Лукашенко: Орешник уже в пути
Обложка © Life.ru.
Новейшие российские ракетные комплексы «Орешник» уже на пути в Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Уже в пути. Всё будет нормально», — ответил он на вопрос журналистов, не доехал ли уже «Орешник» до страны.
ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. В июне Владимир Путин объявил, что начался серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности. Позже президенты России и Белоруссии договорились, что «Орешник» разместят и на территории РБ. Недавно во время учений «Запад-2025» отработали планирование применения ядерного оружия и комплекса «Орешник».