Лукашенко: Орешник уже в пути

Новейшие российские ракетные комплексы «Орешник» уже на пути в Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Уже в пути. Всё будет нормально», — ответил он на вопрос журналистов, не доехал ли уже «Орешник» до страны.