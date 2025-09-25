Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 16:06

Лукашенко: Орешник уже в пути

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Новейшие российские ракетные комплексы «Орешник» уже на пути в Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Уже в пути. Всё будет нормально», — ответил он на вопрос журналистов, не доехал ли уже «Орешник» до страны.

Лукашенко сделал важное заявление об «Орешнике»
Лукашенко сделал важное заявление об «Орешнике»

ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. В июне Владимир Путин объявил, что начался серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности. Позже президенты России и Белоруссии договорились, что «Орешник» разместят и на территории РБ. Недавно во время учений «Запад-2025» отработали планирование применения ядерного оружия и комплекса «Орешник».

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • «Орешник» (ракета)
  • Белоруссия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar