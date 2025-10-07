Над Тулой прогремела серия взрывов от работы ПВО

Ночью 7 октября жители Тулы услышали серию взрывов. По предварительной информации, в Тульской области работают системы ПВО, которые сбивают дроны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители сообщили о 4-5 взрывах, слышимых на севере и юге города. В небе наблюдали яркие вспышки. От громкого звука срабатывала сигнализация автомобилей. По предварительным данным, ПВО уничтожает дроны ВСУ в пригороде Тулы. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Отметим, что накануне вечером российские системы противовоздушной обороны сбили над регионами восемь украинских дронов за 2 часа и 20 минут. Атаки отражали 6 октября в период с 20:40 до 23:00 мск.