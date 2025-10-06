ПВО сбила над Россией восемь украинских дронов менее чем за 2,5 часа

Российские системы противовоздушной обороны сбили над регионами России восемь украинских дронов за 2 часа и 20 минут. Как сообщили в Минобороны РФ, атаки отражали 6 октября в период с 20:40 до 23:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении министерства

Четыре БПЛА уничтожили над территорией Курской области. Ещё два дрона сбили над Брянской областью. По одному беспилотнику взорвали над Белгородской областью и Крымом.

Как Life.ru, этим же вечером три беспилотника ВСУ обезвредили на территории предприятия в Тюмени. Все заводы продолжили функционировать в штатном режиме. Пожара удалось избежать.