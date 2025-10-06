Губернатор Гладков: ПВО сбила несколько вражеских ракет над Белгородом

Вечером в понедельник, 6 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила несколько вражеских ракет.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет, все экстренные службы уже работают на местах.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько вражеских ракет. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Все оперативные службы работают на местах, уточняют последствия», – отметил Гладков.

После этого на территории всего региона объявили отбой ракетной опасности.

Ранее Life.ru писал, что число погибших при дневной атаке ВСУ на Белгород выросло до двух. Один из пострадавших, получивший тяжёлое ранение лёгкого, скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Губернатор Гладков выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что медики и спасатели продолжают работать круглосуточно.