Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 14:11

Пострадавший при ударе ВСУ по Белгороду скончался в больнице

В больнице в Белгороде скончался мужчина, получивший тяжёлое ранение лёгкого во время атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, выразив соболезнования семье погибшего.

«К большому горю, у нас увеличилось число погибших… В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось», — пояснил чиновник.

Один человек пострадал при налёте 20 дронов на Дзержинск, но ВСУ не попали в цель
Один человек пострадал при налёте 20 дронов на Дзержинск, но ВСУ не попали в цель

Как сообщалось, ВСУ нанесли очередной удар по Белгороду. Погиб мужчина, находившийся на рабочем месте и помогавший ликвидировать последствия предыдущей атаки. Ещё один пострадавший с проникающим осколочным ранением лёгкого в тяжёлом состоянии был доставлен в областную больницу. Целью ВСУ был объект энергетической инфраструктуры.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © freepik / wavebreakmedia_micro

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar