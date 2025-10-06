Пострадавший при ударе ВСУ по Белгороду скончался в больнице

В больнице в Белгороде скончался мужчина, получивший тяжёлое ранение лёгкого во время атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, выразив соболезнования семье погибшего.

«К большому горю, у нас увеличилось число погибших… В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось», — пояснил чиновник.

Как сообщалось, ВСУ нанесли очередной удар по Белгороду. Погиб мужчина, находившийся на рабочем месте и помогавший ликвидировать последствия предыдущей атаки. Ещё один пострадавший с проникающим осколочным ранением лёгкого в тяжёлом состоянии был доставлен в областную больницу. Целью ВСУ был объект энергетической инфраструктуры.