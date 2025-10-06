Валдайский форум
6 октября, 05:44

Один человек пострадал при налёте 20 дронов на Дзержинск, но ВСУ не попали в цель

Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Нижегородской области

Один мирный житель ранен во время отражения налёта 20 БПЛА в Дзержинске Нижегородской области, угрозы его жизни нет. А вот промышленные предприятия, которые, по всей видимости, и были целью, повреждения не получили, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Никитин в Телеграм-канале.

Также в результате падения обломков БПЛА произошло несколько пожаров в частном секторе, они оперативно ликвидированы. Помимо этого, при ночной атаке дронов в жилых домах выбиты стёкла, обломки повредили крышу одной АЗС. Ущерба промышленным объектам не причинено, пишет губернатор.

Расчёты ПВО сбили 251 беспилотник ВСУ над 16 регионами России за ночь
А в Белгородской области после ночных обстрелов ВСУ аварийные службы сумели частично восстановить электроснабжение в 24 населённых пунктах, без света остаются 5400 жителей. Пострадали Белгород, Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и Шебекинский районы. Восстановительные работы продолжаются, власти надеются завершить их в ближайшее время.

