После обстрела ВСУ 5400 жителей Белгородской области остаются без электричества

В Белгородской области после ночной работы аварийных служб частично восстановлено электроснабжение в 24 населённых пунктах, без света остаются 5400 жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадали Белгород, Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и Шебекинский районы. Восстановительные работы продолжаются, власти надеются завершить их в ближайшее время.

Глава региона также выразил благодарность военным, бойцам «Орлана», «Барса» и другим силовым структурам, которые спасают людей и защищают страну, нередко рискуя собственной жизнью. Он также опроверг слухи о роспуске местной самообороны, подчеркнув, что без их помощи регион не справился бы с последствиями вражеских атак.

«Я даже не понимаю, как могут сформироваться такие слухи. По определению такого быть не может. Это как самому себе отрезать или руки, или ноги», — заключил Гладков.

Ранее в Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ. Больницы временно перешли на резервные источники питания. В Белгородской области 40 тысяч человек остались без света. Масштаб ремонта значителен, однако ожидается, что большая часть работ скоро будет завершена.