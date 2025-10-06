Валдайский форум
6 октября, 04:32

После обстрела ВСУ 5400 жителей Белгородской области остаются без электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

В Белгородской области после ночной работы аварийных служб частично восстановлено электроснабжение в 24 населённых пунктах, без света остаются 5400 жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадали Белгород, Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и Шебекинский районы. Восстановительные работы продолжаются, власти надеются завершить их в ближайшее время.

Глава региона также выразил благодарность военным, бойцам «Орлана», «Барса» и другим силовым структурам, которые спасают людей и защищают страну, нередко рискуя собственной жизнью. Он также опроверг слухи о роспуске местной самообороны, подчеркнув, что без их помощи регион не справился бы с последствиями вражеских атак.

«Я даже не понимаю, как могут сформироваться такие слухи. По определению такого быть не может. Это как самому себе отрезать или руки, или ноги», — заключил Гладков.

Гладков: В Белгородской области после атаки БПЛА загорелись два помещения
Ранее в Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ. Больницы временно перешли на резервные источники питания. В Белгородской области 40 тысяч человек остались без света. Масштаб ремонта значителен, однако ожидается, что большая часть работ скоро будет завершена.

BannerImage
Юния Ларсон
