В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ

В Белгородском районе повреждены энергетические сети в результате нового обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородские больницы перешли на резервное питание. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Глава региона уточнил, что все аварийные бригады уже выехали на место, специалисты восстанавливают подачу электричества. Медучреждения временно перешли на резервные источники питания.

«Получаю уже сейчас доклады отраслевых министров, что происходит там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь. Я сейчас говорю, конечно, в первую очередь — больницы. Областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница перешли на питание непотерянное или на резервную генерацию», — уточнил Гладков.

Ранее Life.ru писал, что вечером в воскресенье число пострадавших от атак дронов ВСУ в Белгородской области выросло до трёх. Среди них – 15-летний подросток, получивший минно-взрывную травму и баротравму возле социального объекта в селе Бессоновка. Сейчас юноша находится в детской областной больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь. Ранее Гладков информировал о двух пострадавших, включая десятилетнего ребёнка с баротравмой.