Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 18:52

Число пострадавших от атак дронов ВСУ в Белгородской области выросло до трёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших в результате атак беспилотников на Белгородскую область возросло до трёх — за медпомощью обратился 15-летний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что юноша получил минно-взрывную травму и баротравму рядом с социальным объектом в селе Бессоновка. Подросток был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее Гладков информировал о двух пострадавших, включая десятилетнего ребёнка с баротравмой.

Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в Белгородской области, есть пострадавший
Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в Белгородской области, есть пострадавший

До этого в результате атаки ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области был ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев. Бойцы самообороны в критическом состоянии доставили его в Грайворонскую ЦРБ — сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar