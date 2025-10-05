Число пострадавших от атак дронов ВСУ в Белгородской области выросло до трёх

Число пострадавших в результате атак беспилотников на Белгородскую область возросло до трёх — за медпомощью обратился 15-летний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что юноша получил минно-взрывную травму и баротравму рядом с социальным объектом в селе Бессоновка. Подросток был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее Гладков информировал о двух пострадавших, включая десятилетнего ребёнка с баротравмой.

До этого в результате атаки ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области был ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев. Бойцы самообороны в критическом состоянии доставили его в Грайворонскую ЦРБ — сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь.