Взрослый и ребёнок пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали двое мирных жителей, включая десятилетнего ребёнка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В детскую областную клиническую больницу обратились родители с ребёнком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре», — говорится в сообщении.

Ещё один мужчина пострадал от взрыва дрона в районе посёлка Октябрьский, где он получил баротравму при атаке на КамАЗ. Медицинская помощь пострадавшему оказана, а лечение будет продолжено в амбулаторных условиях.

Гладков также сообщил о многочисленных повреждениях инфраструктуры в различных населённых пунктах области. В селе Красный Октябрь повреждён фасад здания сельхозпредприятия и транспортное средство, а в Шебекино посечен забор частного дома. В Белгороде от падения обломков дрона возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников был ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев. Бойцы самообороны в критическом состоянии доставили его в Грайворонскую ЦРБ — сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь.