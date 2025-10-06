Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 23:39

Гладков: В Белгородской области после атаки БПЛА загорелись два помещения

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В посёлке Северный Белгородского района в результате падения обломков сбитого беспилотника на территории объекта возник пожар в двух помещениях. Очаги возгорания удалось локализовать, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В посёлке также повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль. В Грайвороне после сброса взрывных устройств с БПЛА пострадало остекление коммерческого объекта и служебный автомобиль. По предварительной информации, среди людей жертв и пострадавших нет.

Ранее Life.ru писал, что после атаки ВСУ в Белгородском районе начались перебои с электричеством. Все аварийные бригады выехали на место, специалисты восстанавливают подачу электричества. Электроснабжение нарушено в семи муниципальных округах — 40 тысяч человек остались без света. Масштаб ремонта значителен, однако ожидается, что большая часть работ будет завершена к утру.

