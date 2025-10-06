Расчёты ПВО сбили 251 беспилотник ВСУ над 16 регионами России за ночь

Расчёты противовоздушной обороны сбили 251 украинский беспилотник над 16 российскими регионами, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов было ликвидировано над акваторией Чёрного моря — 62 беспилотников. Ещё пять БПЛА уничтожили над Азовским морем. Кроме того, беспилотные летательные аппараты были перехвачены в следующих регионах: Республика Крым — 40 дронов, Курская область — 34, Белгородская область — 30, Нижегородская область — 20, Воронежская область — 17, Краснодарский край — 11.

По восемь БПЛА перехватили над Брянской и Тульской областями. Четыре дрона сбили в Рязанской области, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по одному — над территорией Липецкой области и над Московским регионом.