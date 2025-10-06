Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 03:51

Наёмников вербуют в новый батальон операторов беспилотников ВСУ

РИАН: В ВСУ появился батальон операторов дронов из наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) появилось новое подразделение беспилотных систем под названием «Флэш», состоящее из иностранных наёмников. Батальон входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады «Рыцари зимней кампании».

Вербовка проходит через соцсети: на видео человек в военной форме на английском языке приглашает желающих присоединиться, обещая обучение как пилотированию, так и использованию наземных дронов. Эмблема батальона изображает БПЛА в языках пламени, передаёт РИА «Новости».

Колумбийские наёмники попросили спасти их с Украины
Колумбийские наёмники попросили спасти их с Украины

Ранее российские войска нанесли удары по наёмникам и тренировочным лагерям ВСУ в Харьковской области. Целями стали пригородные позиции, склады техники и учебные базы иностранных бойцов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что удар пришёлся и по «смуглым» наёмникам. Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar