Колумбийские наёмники попросили спасти их с Украины

Группа колумбийских наёмников записала видеообращение к президенту Густаво Петро с просьбой о помощи в возвращении на родину. Об этом сообщили в журнале Semana.

Один из боевиков попросил вмешательства властей или дипломатической поддержки через Министерство иностранных дел. Он подчёркивает, что участники конфликта больше не желают продолжать службу и просят взять ответственность за их безопасность.

Двадцать наёмников потребовали прекратить их участие в боевых действиях. После этого их удерживали два дня, а затем посадили в автобус с обещанием отвезти в Польшу. Боец заявил, что не знает, куда именно их везут. Также колумбиец отметил, что им не выплатили обещанный гонорар.

Ранее колумбийский наёмник, дезертировавший из рядов ВСУ в Польшу, обратился в Министерство иностранных дел Колумбии с просьбой отправить его домой. По словам бойца, новоприбывших иностранцев встречают суровые условия: у них отнимают технику, средства защиты от дронов, а также элементарные запасы еды и воды. Вместо обещанных 12 миллионов песо в месяц (примерно 260 тысяч рублей), наёмник получил лишь жалкие 65 тысяч (около 1400 рублей).