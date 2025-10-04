Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 07:06

ВС РФ ударили по наёмникам и тренировочным лагерям ВСУ в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Российские войска атаковали наёмников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Удары по пригородам Харькова и ПВД, в том числе со «смуглыми» наемниками. Тренировочные лагеря и склады техники — основные цели», — заявил он.

Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.

За сутки ВСУ потеряли до 1440 военнослужащих
Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются вперёд, оказывая сильное давление практически на все северные пригороды Северска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Обстрелы северных районов города направлены на ослабление противника, что, в свою очередь, даёт российским войскам возможность постепенно, но неуклонно продвигаться вперёд.

BannerImage
Мария Любицкая
