ВС РФ ударили по наёмникам и тренировочным лагерям ВСУ в Харьковской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos
Российские войска атаковали наёмников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Удары по пригородам Харькова и ПВД, в том числе со «смуглыми» наемниками. Тренировочные лагеря и склады техники — основные цели», — заявил он.
Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.
Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются вперёд, оказывая сильное давление практически на все северные пригороды Северска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Обстрелы северных районов города направлены на ослабление противника, что, в свою очередь, даёт российским войскам возможность постепенно, но неуклонно продвигаться вперёд.
