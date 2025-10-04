Российские войска атаковали наёмников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Удары по пригородам Харькова и ПВД, в том числе со «смуглыми» наемниками. Тренировочные лагеря и склады техники — основные цели», — заявил он.

Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.

Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются вперёд, оказывая сильное давление практически на все северные пригороды Северска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Обстрелы северных районов города направлены на ослабление противника, что, в свою очередь, даёт российским войскам возможность постепенно, но неуклонно продвигаться вперёд.