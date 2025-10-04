Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 октября, 02:50

За сутки ВСУ потеряли до 1440 военнослужащих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

За последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в количестве 1440 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на представителей российских группировок.

Группировка «Север» вывела из строя до 205 военнослужащих ВСУ, «Днепр» — более 60. В «Западе» число уничтоженных превысило 220, в «Юге» — до 130. В зоне работы группировки «Восток» противник лишился 295 человек, в «Центре» — более 530.

Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются вперёд, оказывая сильное давление практически на все северные пригороды Северска, расположенного в Донецкой Народной Республике. По его словам, удары по северной части города «ослабляют противника», что позволяет российским войскам «продвигаться хоть и небольшими темпами, но на регулярной основе».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
