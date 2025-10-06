Валдайский форум
6 октября, 12:19

Житель Белгорода погиб как герой в результате атаки ВСУ, помогая на месте предыдущего обстрела

Обложка © Life.ru

В результате ракетного обстрела Белгорода погиб мужчина, находившийся на рабочем месте и помогавший ликвидировать последствия предыдущего удара. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи... Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой!»написал глава региона.

По словам главы региона, ещё один пострадавший с проникающим осколочным ранением лёгкого в тяжёлом состоянии доставлен в областную больницу. В результате удара по объекту инфраструктуры в городе возникли перебои с электроснабжением. На месте работают аварийные и оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Напомним, сегодня украинские войска нанесли ракетные удары по Белгороду. Целью был объект энергетики, для атаки, предположительно, применялись американские РСЗО HIMARS. Накануне ВСУ также атаковали город, из-за чего начались перебои со светом. Ко вчерашнему вечеру было известно о троих пострадавших.

Юрий Лысенко
