Житель Белгорода погиб как герой в результате атаки ВСУ, помогая на месте предыдущего обстрела

В результате ракетного обстрела Белгорода погиб мужчина, находившийся на рабочем месте и помогавший ликвидировать последствия предыдущего удара. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи... Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой!» — написал глава региона.

По словам главы региона, ещё один пострадавший с проникающим осколочным ранением лёгкого в тяжёлом состоянии доставлен в областную больницу. В результате удара по объекту инфраструктуры в городе возникли перебои с электроснабжением. На месте работают аварийные и оперативные службы, информация о последствиях уточняется.