Регион
6 октября, 10:45

Виновен «‎Нобель»: Life.ru узнал причину массированного налёта 251 дрона ВСУ на Россию

Политолог Кошкин связал налёт 251 дрона ВСУ на РФ с вручением Нобелевской премии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Военный политолог Андрей Кошкин связал массированную атаку сотен украинских дронов на регионы России в ночь на 6 октября с предстоящим решением Нобелевского комитета о присуждении премии мира. Свою оценку ситуации эксперт дал в ходе общения с Life.ru.

«За ночь над Россией сбили 251 дрон. Обычно причиной таких массированных атак являются некие политические события, в которых участвует Владимир Зеленский, где можно попросить денег, заявить о том, что Украина борется и имеет все основания победить, если её будут поддерживать западные страны. Обычно вот под такой всплеск. Или же второе — это связано со срывом каких-то мирных урегулирований», — высказался эксперт.

По мнению заведующего кафедрой РЭУ имени Плеханова, налёт 251 беспилотника за ночь, вероятнее всего, приурочен к заседанию Нобелевского комитета 10 октября, где будет рассматриваться кандидатура президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, это больше связано с тем, что 10 октября будет заседание Нобелевского комитета по присвоению премии мира. И, конечно, все ждут, как решится вопрос с таким кандидатом, как Трамп. Может быть, не исключено, что на сегодняшний день Украина активизирует свои действия для того, чтобы сфокусировать на себе внимание международной общественности», сказал Кошкин.

Уиткофф пытается убедить европейцев, что Трамп заслуживает Нобелевской премии

Напомним, системами противовоздушной обороны был уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией 16 регионов России, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. Наибольшее количество БПЛА было нейтрализовано над акваторией Чёрного моря — 62 единицы, и ещё пять — над Азовским морем. Среди регионов по количеству перехваченных беспилотников лидируют Республика Крым (40), Курская область (34), Белгородская область (30), Нижегородская область (20) и Воронежская область (17). Меньшее количество дронов было сбито над другими областями, включая Московский регион, где был уничтожен один беспилотник.

