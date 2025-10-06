Виновен «‎Нобель»: Life.ru узнал причину массированного налёта 251 дрона ВСУ на Россию

Военный политолог Андрей Кошкин связал массированную атаку сотен украинских дронов на регионы России в ночь на 6 октября с предстоящим решением Нобелевского комитета о присуждении премии мира. Свою оценку ситуации эксперт дал в ходе общения с Life.ru.

«За ночь над Россией сбили 251 дрон. Обычно причиной таких массированных атак являются некие политические события, в которых участвует Владимир Зеленский, где можно попросить денег, заявить о том, что Украина борется и имеет все основания победить, если её будут поддерживать западные страны. Обычно вот под такой всплеск. Или же второе — это связано со срывом каких-то мирных урегулирований», — высказался эксперт.

По мнению заведующего кафедрой РЭУ имени Плеханова, налёт 251 беспилотника за ночь, вероятнее всего, приурочен к заседанию Нобелевского комитета 10 октября, где будет рассматриваться кандидатура президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, это больше связано с тем, что 10 октября будет заседание Нобелевского комитета по присвоению премии мира. И, конечно, все ждут, как решится вопрос с таким кандидатом, как Трамп. Может быть, не исключено, что на сегодняшний день Украина активизирует свои действия для того, чтобы сфокусировать на себе внимание международной общественности», — сказал Кошкин.

Напомним, системами противовоздушной обороны был уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией 16 регионов России, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. Наибольшее количество БПЛА было нейтрализовано над акваторией Чёрного моря — 62 единицы, и ещё пять — над Азовским морем. Среди регионов по количеству перехваченных беспилотников лидируют Республика Крым (40), Курская область (34), Белгородская область (30), Нижегородская область (20) и Воронежская область (17). Меньшее количество дронов было сбито над другими областями, включая Московский регион, где был уничтожен один беспилотник.