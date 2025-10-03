Уиткофф пытается убедить европейцев, что Трамп заслуживает Нобелевской премии

Американские чиновники, в частности, спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, развернули кампанию по убеждению европейских лидеров в том, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Bloomberg.

«Уиткофф в частных беседах с европейскими коллегами поднимал вопрос о заявке Трампа на премию... Рубио также неоднократно привлекался для агитации за присуждение Трампу Нобелевской премии», — говорится в публикации.

При этом директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Харпвикен подчеркнул, что Нобелевский комитет работал независимо и не подвергался прямому политическому давлению. Он признал, что были предприняты попытки продвижения различных кандидатов, как частными лицами, так и государственными структурами, но эти кампании не повлияли на решение комитета.

Кстати, на днях Трамп заявил, что если ему не вручат Нобелевскую премию мира за то, что помог положить конец семи глобальным конфликтам, это станет «оскорблением для США».

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что не мечтает стать обладателем Нобелевской премии мира. По его словам, ему достаточно достичь «справедливости» в решении многих мировых вопросов. Трамп полагает, что «остановил семь войн», среди которых конфликт между Индией и Пакистаном. К слову, имя лауреата Нобелевской премии назовут 10 октября.