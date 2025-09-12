Нобелевский комитет отказался дать Трампу привилегии при вручении премии мира

Норвежский нобелевский комитет не намерен нарушать принцип беспристрастности и прислушиваться к сторонним призывам наградить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен в ответ на соответствующий вопрос журналиста Agence France-Presse (AFP).

«Нобелевский комитет действует полностью независимо и не может позволить себе принимать во внимание эти соображения при обсуждении отдельных кандидатов», — поделился он.

По его словам, журналисты уделяют излишне повышенное внимание «отдельным кандидатам», и это бросается в глаза комитету. Харпвикен заверил, что подобные общественные дискуссии никак не повлияют на принятие решения о вручении награды. Он подчеркнул, что каждый кандидат и его заслуги тщательно рассматриваются.

По данным агентства, в 2025 году комитету предстоит выбрать лауреата Нобелевской премии мира из 338 человек и организаций. Их заявки были поданы до 31 января этого года. Имя лауреата будет объявлено 10 октября.