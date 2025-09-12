Единый день голосования
12 сентября, 10:21

Нобелевский комитет отказался дать Трампу привилегии при вручении премии мира

AFP: Нобелевский комитет не возьмёт в расчёт призывы вручить Трампу премию мира

Обложка © ТАСС / АР

Норвежский нобелевский комитет не намерен нарушать принцип беспристрастности и прислушиваться к сторонним призывам наградить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен в ответ на соответствующий вопрос журналиста Agence France-Presse (AFP).

«Нобелевский комитет действует полностью независимо и не может позволить себе принимать во внимание эти соображения при обсуждении отдельных кандидатов», — поделился он.

По его словам, журналисты уделяют излишне повышенное внимание «отдельным кандидатам», и это бросается в глаза комитету. Харпвикен заверил, что подобные общественные дискуссии никак не повлияют на принятие решения о вручении награды. Он подчеркнул, что каждый кандидат и его заслуги тщательно рассматриваются.

По данным агентства, в 2025 году комитету предстоит выбрать лауреата Нобелевской премии мира из 338 человек и организаций. Их заявки были поданы до 31 января этого года. Имя лауреата будет объявлено 10 октября.

Белый дом в ярости из-за отказа Моди признать роль Трампа в конфликте с Пакистаном

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что не мечтает стать обладателем Нобелевской премии мира. По его словам, ему достаточно достичь «справедливости» в решении многих мировых вопросов. Трамп полагает, что «остановил семь войн», среди которых конфликт между Индией и Пакистаном. К слову, имя лауреата Нобелевской премии назовут 10 октября.

Татьяна Миссуми
