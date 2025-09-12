Нобелевский комитет отказался дать Трампу привилегии при вручении премии мира
AFP: Нобелевский комитет не возьмёт в расчёт призывы вручить Трампу премию мира
Обложка © ТАСС / АР
Норвежский нобелевский комитет не намерен нарушать принцип беспристрастности и прислушиваться к сторонним призывам наградить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен в ответ на соответствующий вопрос журналиста Agence France-Presse (AFP).
«Нобелевский комитет действует полностью независимо и не может позволить себе принимать во внимание эти соображения при обсуждении отдельных кандидатов», — поделился он.
По его словам, журналисты уделяют излишне повышенное внимание «отдельным кандидатам», и это бросается в глаза комитету. Харпвикен заверил, что подобные общественные дискуссии никак не повлияют на принятие решения о вручении награды. Он подчеркнул, что каждый кандидат и его заслуги тщательно рассматриваются.
По данным агентства, в 2025 году комитету предстоит выбрать лауреата Нобелевской премии мира из 338 человек и организаций. Их заявки были поданы до 31 января этого года. Имя лауреата будет объявлено 10 октября.
Ранее президент США Дональд Трамп признался, что не мечтает стать обладателем Нобелевской премии мира. По его словам, ему достаточно достичь «справедливости» в решении многих мировых вопросов. Трамп полагает, что «остановил семь войн», среди которых конфликт между Индией и Пакистаном. К слову, имя лауреата Нобелевской премии назовут 10 октября.