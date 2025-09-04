Белый дом в ярости из-за отказа Моди признать роль Трампа в конфликте с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался публично признать посредническую роль президента США Дональда Трампа в деэскалации конфликта с Пакистаном, что вызвало раздражение в Белом доме. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, напряжённость достигла пика этой весной после обострения индийско-пакистанского противостояния.

Трамп неоднократно заявлял о своём вкладе в достижение перемирия, что в Нью-Дели расценили как оскорбление, учитывая принцип Индии решать все споры с Пакистаном исключительно на двусторонней основе.

«Отказ Моди признать какую-либо роль Трампа (в урегулировании конфликта. — Прим. Life.ru), публично продвигавшего свою кандидатуру на получение Нобелевской премии мира, вызвал раздражение в Белом доме», — пишет издание.

Кроме того, сообщается, что критика Нью-Дели со стороны президента США и его советника Питера Наварро вызвала волну возмущения и дезориентации в Индии. Аналитики и бывшие чиновники обеих стран выражают серьёзную обеспокоенность тем, что нападки Наварро могут спровоцировать всплеск антиамериканских настроений, что чревато серьёзными последствиями для будущего сотрудничества между странами. По мнению экспертов, отношения между США и Индией достигли критически низкой точки за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что Моди и Трамп повздорили из-за номинации на Нобелевскую премию. Индийский лидер возмутился намёку главы Белого дома, что он должен последовать примеру Пакистана и выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.