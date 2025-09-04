Белый дом в ярости из-за отказа Моди признать роль Трампа в конфликте с Пакистаном
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался публично признать посредническую роль президента США Дональда Трампа в деэскалации конфликта с Пакистаном, что вызвало раздражение в Белом доме. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, напряжённость достигла пика этой весной после обострения индийско-пакистанского противостояния.
Трамп неоднократно заявлял о своём вкладе в достижение перемирия, что в Нью-Дели расценили как оскорбление, учитывая принцип Индии решать все споры с Пакистаном исключительно на двусторонней основе.
«Отказ Моди признать какую-либо роль Трампа (в урегулировании конфликта. — Прим. Life.ru), публично продвигавшего свою кандидатуру на получение Нобелевской премии мира, вызвал раздражение в Белом доме», — пишет издание.
Кроме того, сообщается, что критика Нью-Дели со стороны президента США и его советника Питера Наварро вызвала волну возмущения и дезориентации в Индии. Аналитики и бывшие чиновники обеих стран выражают серьёзную обеспокоенность тем, что нападки Наварро могут спровоцировать всплеск антиамериканских настроений, что чревато серьёзными последствиями для будущего сотрудничества между странами. По мнению экспертов, отношения между США и Индией достигли критически низкой точки за последние десятилетия.
Ранее сообщалось, что Моди и Трамп повздорили из-за номинации на Нобелевскую премию. Индийский лидер возмутился намёку главы Белого дома, что он должен последовать примеру Пакистана и выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.
Напомним, 6 мая Индия запустила операцию «Синдур», нацеленную на удары по объектам в Пакистане, которые, по мнению Нью-Дели, служили базами для подготовки терактов. В ответ Исламабад начал собственную военную операцию. 12 мая Индия приостановила удары по Пакистану, а уже 20 числа обе страны достигли соглашения о деэскалации конфликта и возвращении войск на исходные позиции.
Также Life.ru сообщал, что Соединённые Штаты увеличили тарифное давление на Индию. Это произошло в ответ на отказ Нью-Дели ограничить импорт российских нефти и газа, что привело к повышению американских импортных пошлин на 25%. Тем не менее Индия продолжает увеличивать объёмы закупок энергоресурсов у Российской Федерации.