Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 18:59

Моди и Трамп повздорили из-за номинации на Нобелевскую премию

NYT: Номинация на Нобелевскую премию стала причиной спора между Моди и Трампом

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди вступили в спор из-за упоминания о возможности выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Согласно сообщению газеты, в ходе телефонного разговора 17 июня Трамп заявил Моди, что именно он остановил эскалацию напряжённости с Пакистаном. Кроме того, американский лидер сообщил, что Пакистан планирует выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

«Недвусмысленный намёк заключался в том, что Моди должен сделать то же самое. Индийский лидер возмутился. Он заявил Трампу, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня. Оно было достигнуто напрямую между Индией и Пакистаном», — говорится в публикации.

Отказ Моди поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию, как сообщается, негативно сказался на их взаимоотношениях.

В США нашли «виновного» в эскалации украинского конфликта
В США нашли «виновного» в эскалации украинского конфликта

Зато президент Белоруссии Александр Лукашенко считает Трампа достойной кандидатурой для получения Нобелевской премии мира. Он провёл параллель с экс-главой США Бараком Обамой, отметив, что тот получил эту награду сразу после вступления в должность, несмотря на отсутствие значимых достижений на тот момент.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Нарендра Моди
  • Индия
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar