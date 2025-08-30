Моди и Трамп повздорили из-за номинации на Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди вступили в спор из-за упоминания о возможности выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает The New York Times (NYT).





Согласно сообщению газеты, в ходе телефонного разговора 17 июня Трамп заявил Моди, что именно он остановил эскалацию напряжённости с Пакистаном. Кроме того, американский лидер сообщил, что Пакистан планирует выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

«Недвусмысленный намёк заключался в том, что Моди должен сделать то же самое. Индийский лидер возмутился. Он заявил Трампу, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня. Оно было достигнуто напрямую между Индией и Пакистаном», — говорится в публикации.

Отказ Моди поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию, как сообщается, негативно сказался на их взаимоотношениях.