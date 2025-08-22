«На здоровье, пусть получает»: Лукашенко заявил, что Трамп заслуживает Нобелевской премии
Лукашенко: Трамп заслуживает Нобелевской премии мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами не исключил возможности присуждения Нобелевской премии мира американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом пишет БелТА.
«Человек хочет Нобелевскую премию, если это так, ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? Наверное, он этого заслуживает», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко выразил убеждение, что Трамп будет удостоен Нобелевской премии мира. Он провёл параллель с экс-главой США Бараком Обамой, отметив, что тот получил эту награду сразу после вступления в должность, несмотря на отсутствие значимых достижений на тот момент.
Напомним, администрация Дональда Трампа начала кампанию по его продвижению как миротворца, который сделал огромный вклад в сдерживание конфликтов во всём мире. К его заслугам причислены урегулирование споров между Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном, Камбоджей и Таиландом, Руандой и Демократической Республикой Конго, а также Индией и Пакистаном. В список он мечтает включить завершение конфликта на Украине. 13 августа Белый дом официально заявил о выдвижении американского лидера на соискание Нобелевской премии мира.