«На здоровье, пусть получает»: Лукашенко заявил, что Трамп заслуживает Нобелевской премии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами не исключил возможности присуждения Нобелевской премии мира американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом пишет БелТА.

«Человек хочет Нобелевскую премию, если это так, ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? Наверное, он этого заслуживает», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко выразил убеждение, что Трамп будет удостоен Нобелевской премии мира. Он провёл параллель с экс-главой США Бараком Обамой, отметив, что тот получил эту награду сразу после вступления в должность, несмотря на отсутствие значимых достижений на тот момент.

