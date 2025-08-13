Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 11:06

США выдвинули Дональда Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Белый дом официально выдвинул президента США Дональда Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира. Также был представлен список тех, кто поддержит его кандидатуру.

Среди поддержавших Трампа — лидеры, чьи страны едва не увязли в конфликтах, но смогли избежать этого благодаря американскому лидеру. Среди них:

Маск отказался от Нобелевской премии мира, на которую его выдвинул Евродепутат
Маск отказался от Нобелевской премии мира, на которую его выдвинул Евродепутат

В пользу кандидатуры президента США высказались уже многие политики со всего земного шара. Однако политологи считают, что его шансы на победу не так уж и высоки. Эксперты уверены, что жюри не в восторге от такого кандидата и отдавать Нобелевку ему не хотят.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Нобелевская премия
  • Дональд Трамп
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar