США выдвинули Дональда Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира

Белый дом официально выдвинул президента США Дональда Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира. Также был представлен список тех, кто поддержит его кандидатуру.

В пользу кандидатуры президента США высказались уже многие политики со всего земного шара. Однако политологи считают, что его шансы на победу не так уж и высоки. Эксперты уверены, что жюри не в восторге от такого кандидата и отдавать Нобелевку ему не хотят.