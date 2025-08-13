США выдвинули Дональда Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Белый дом официально выдвинул президента США Дональда Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира. Также был представлен список тех, кто поддержит его кандидатуру.
Среди поддержавших Трампа — лидеры, чьи страны едва не увязли в конфликтах, но смогли избежать этого благодаря американскому лидеру. Среди них:
- Армянский премьер Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, которые в США подписали мирное соглашение после боевых действий в Нагорном Карабахе. Территория в итоге отошла Баку;
- Правительство Пакистана (Индия и Пакистан недолго вели боевые действия, но прекратили их при посредничестве Трампа);
- Премьер Камбоджи Хун Манет (Война с Таиландом прекратилась, когда глава Белого дома начал грозить пошлинами);
- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (За помощь Израилю в его конфликте с Ираном);
- Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе;
- Президент Габона Брайс Олиги Нгема.
В пользу кандидатуры президента США высказались уже многие политики со всего земного шара. Однако политологи считают, что его шансы на победу не так уж и высоки. Эксперты уверены, что жюри не в восторге от такого кандидата и отдавать Нобелевку ему не хотят.