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28 июля, 19:14

Трамп заявил, что это он разрешил конфликт между Таиландом и Камбоджей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп объявил, что ему удалось разрешить конфликт между Таиландом и Камбоджей. В своём сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что после его вмешательства обе страны пришли к соглашению о мире.

«Я рад сообщить, что после вмешательства президента США Дональда Трампа страны договорились о прекращении огня и мире», — отметил политик.

Также он добавил, что инициировал возобновление торговых переговоров с этими государствами.

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Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о немедленном прекращении боевых действий. Он отметил, что стороны согласились на безусловное прекращение огня. По словам малайзийского лидера, конфликтующие страны выразили готовность к диалогу для снижения напряжённости. Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей начнёт действовать в 00:00 по местному времени 29 июля (19:00 28 июля по московскому времени).

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Анастасия Никонорова
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