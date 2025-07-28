Трамп заявил, что это он разрешил конфликт между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп объявил, что ему удалось разрешить конфликт между Таиландом и Камбоджей. В своём сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что после его вмешательства обе страны пришли к соглашению о мире.

«Я рад сообщить, что после вмешательства президента США Дональда Трампа страны договорились о прекращении огня и мире», — отметил политик.

Также он добавил, что инициировал возобновление торговых переговоров с этими государствами.