Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа достигли договорённостей о срочном прекращении боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Он подчеркнул, что стороны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня. По словам малайзийского лидера, конфликтующие государства подтвердили готовность к диалогу для деэскалации напряжённости. Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступит в силу в 00:00 по местному времени 29 июля (19:00 28 июля мск).