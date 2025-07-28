Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня
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Таиланд и Камбоджа достигли договорённостей о срочном прекращении боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Он подчеркнул, что стороны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня. По словам малайзийского лидера, конфликтующие государства подтвердили готовность к диалогу для деэскалации напряжённости. Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступит в силу в 00:00 по местному времени 29 июля (19:00 28 июля мск).
«Немедленное и безусловное прекращение огня вступит в силу в 24:00 по местному времени 28 июля 2025 года», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Куала-Лумпуре.
Напомним, что вооружённое столкновение на тайско-камбоджийской границе произошло утром 24 июля. Власти Таиланда инициировали спецоперацию под кодовым названием «Война за землю». Уже 25 июля, на следующие сутки после объявления, в восьми провинциях, граничащих с другими государствами, был установлен военный режим. В результате столкновений на тайско-камбоджийской границе погибло не менее 16 человек. Некоторые источники сообщают о 22 жертвах. Ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил готовность Бангкока к перемирию при условии искреннего намерения со стороны Камбоджи.