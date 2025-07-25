Жертвами ударов между Таиландом и Камбоджей стали не менее 16 человек

Не менее 16 человек стали жертвами вооружённого конфликта между Таиландом и Камбоджей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Таиланда.

«Несмотря на призывы из региона и за его пределами к немедленному прекращению огня в связи с эскалацией пограничного конфликта, в результате ударов погибло по меньшей мере 16 человек», — говорится в сообщении.

Тем временем, камбоджийская Khmer Times пишет о погибшем настоятеле буддийского храма. По данным издания, он стал жертвой авиаудара, нанесённого тайской стороной по провинции Оддармеантьей. Ещё пятеро мирных жителей пострадали. Основной удар пришёлся на сельский округ Трапаинг Прасат, недалеко от одной из спорных зон.