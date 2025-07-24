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24 июля, 08:13

Российским туристам в Таиланде порекомендовали избегать граничащие с Камбоджей районы

Посол РФ: Туристам следует избегать районов Таиланда, граничащих с Камбоджей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Vasiliskov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Vasiliskov

Туристам из России, находящимся в Таиланде, порекомендовали не посещать территории у границы с Камбоджей, где были зафиксированы вооружённые столкновения. Об этом заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

«Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере, с таиландской стороны, следить внимательно за официальной информацией, которая распространяется в СМИ», — отметил глава диппредставительства в разговоре с ТАСС.

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Ранее сообщалось, что утром 24 июля на спорной границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооружённые столкновения. Обе стороны возлагают вину за начало обстрела друг на друга. В то же время командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда заявило, что их авиаудары последовали в ответ на атаку с использованием реактивной системы залпового огня «Град».

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Мария Любицкая
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