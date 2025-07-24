Российским туристам в Таиланде порекомендовали избегать граничащие с Камбоджей районы

Туристам из России, находящимся в Таиланде, порекомендовали не посещать территории у границы с Камбоджей, где были зафиксированы вооружённые столкновения. Об этом заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

«Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере, с таиландской стороны, следить внимательно за официальной информацией, которая распространяется в СМИ», — отметил глава диппредставительства в разговоре с ТАСС.