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Регион
24 июля, 05:08

Таиланд и Камбоджа обменялись ударами и взаимными обвинениями, кто начал первый

Командование Армии Таиланда заявило об ответе на обстрел со стороны Камбоджи

Обложка © X / Ren hok

Обложка © X / Ren hok

На спорной границе Таиланда и Камбоджи утром 24 июля произошли вооружённые столкновения. Обе страны обвиняют друг друга в том, кто начал стрельбу первым — это произошло после нескольких недель напряжённости и споров. В результате тайская армия нанесла два удара по военным целям в Камбодже. Об этом сообщает Reuters.

Выстрелы. Видео © X / Ren hok

По данным тайской армии, Камбоджа сначала запустила разведывательный беспилотник, а потом отправила войска с тяжёлым оружием к храму Та Моан Том на восточной границе, примерно в 360 км от Бангкока. Камбоджийские военные открыли огонь, в результате чего двое тайских солдат получили ранения. Были применены разные виды оружия, в том числе ракетные установки.

Согласно официальному заявлению министерства обороны Камбоджи, произошло неспровоцированное проникновение тайских войск на их территорию. В ответ камбоджийские силы приняли меры самообороны. Бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен в соцсетях сообщил об обстрелах двух провинций страны со стороны тайской армии.

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Тимур Хингеев
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