Таиланд и Камбоджа обменялись ударами и взаимными обвинениями, кто начал первый

На спорной границе Таиланда и Камбоджи утром 24 июля произошли вооружённые столкновения. Обе страны обвиняют друг друга в том, кто начал стрельбу первым — это произошло после нескольких недель напряжённости и споров. В результате тайская армия нанесла два удара по военным целям в Камбодже. Об этом сообщает Reuters.

Выстрелы. Видео © X / Ren hok

По данным тайской армии, Камбоджа сначала запустила разведывательный беспилотник, а потом отправила войска с тяжёлым оружием к храму Та Моан Том на восточной границе, примерно в 360 км от Бангкока. Камбоджийские военные открыли огонь, в результате чего двое тайских солдат получили ранения. Были применены разные виды оружия, в том числе ракетные установки.