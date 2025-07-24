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24 июля, 07:40

Таиланд закрыл пограничные пункты с Камбоджей

Nation: Таиланд остановил работу границы с Камбоджей и туристическую активность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Roshchyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Roshchyn

О закрытии всех пограничных пунктов с Камбоджей и приостановке туристической деятельности на приграничных территориях заявили власти Таиланда. Об этом сообщила газета The Nation.

Решение было объявлено 24 июля 2025 года. Власти страны приостановили работу всех пограничных переходов на границе с Камбоджей, причины такого шага не уточняются.

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Ранее сообщалось, что утром 24 июля на спорной границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооружённые столкновения. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрела. Командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда заявило, что ответило авиаударами на атаку из реактивной системы залпового огня «Град».

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Милена Скрипальщикова
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