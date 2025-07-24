Таиланд закрыл пограничные пункты с Камбоджей

О закрытии всех пограничных пунктов с Камбоджей и приостановке туристической деятельности на приграничных территориях заявили власти Таиланда. Об этом сообщила газета The Nation.

Решение было объявлено 24 июля 2025 года. Власти страны приостановили работу всех пограничных переходов на границе с Камбоджей, причины такого шага не уточняются.