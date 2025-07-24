Таиланд начал «Войну за землю» против Камбоджи

Таиланд приступил к проведению операции под кодовым названием «Война за землю», нацеленной против Камбоджи. Согласно информации издания Khaosod, это название выбрано, чтобы подчеркнуть главную цель военных действий: всякий, кто посмеет вторгнуться на тайскую территорию, будет встречен сокрушительным отпором.