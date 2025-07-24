Таиланд начал «Войну за землю» против Камбоджи
Khaosod: Таиланд объявил о начале операции Война за землю против Камбоджи
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Таиланд приступил к проведению операции под кодовым названием «Война за землю», нацеленной против Камбоджи. Согласно информации издания Khaosod, это название выбрано, чтобы подчеркнуть главную цель военных действий: всякий, кто посмеет вторгнуться на тайскую территорию, будет встречен сокрушительным отпором.
«За землю, за народ, за достоинство Таиланда», — таков девиз операции по данным тайских властей.
Известно, что во главе операции встанет генерал Пана Клэуплодхук.
Напомним, что вооружённые столкновения между Таиландом и Камбоджей на границе были зафиксированы утром 24 июля. При этом, обе стороны конфликта обвиняют друг друга в провоцировании обстрелов. По информации командования сухопутных войск Таиланда, их авиаудар был ответным и последовал после того, как по ним был открыт огонь из реактивной системы залпового огня. На данный момент известно, что после удара со стороны Камбоджи погибли 11 мирных жителей и один военнослужащий. Российским туристам тем временем настоятельно советуют не посещать регионы, расположенные вблизи границы.