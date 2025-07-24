Россияне не стали отменять отдых в Таиланде на фоне конфликта с Камбоджей

Ситуация на границе с Камбоджей не повлияла на спрос на туры в Таиланд среди российских путешественников. Об этом сообщили опрошенные представители туротрасли.

«У нас нет отказов. Ситуация обострения наблюдается уже не первые недели. Но Таиланд — это островное государство и риска, и угрозы туристам в самых популярных курортах, конечно же, нет», — сказал глава туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с РИА «Новости».