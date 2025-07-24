Россияне не стали отменять отдых в Таиланде на фоне конфликта с Камбоджей
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Ситуация на границе с Камбоджей не повлияла на спрос на туры в Таиланд среди российских путешественников. Об этом сообщили опрошенные представители туротрасли.
«У нас нет отказов. Ситуация обострения наблюдается уже не первые недели. Но Таиланд — это островное государство и риска, и угрозы туристам в самых популярных курортах, конечно же, нет», — сказал глава туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с РИА «Новости».
Туроператор «Интурист» заявил, что не зафиксировал ни одного отказа от туров в Таиланд или изменения дат поездок. Представитель компаний «Слетать.ру» и Let's Fly Любовь Воронина также отметила, что конфликт между Камбоджей и Таиландом является давним и не влияет на популярные туристические направления в Таиланде, так как зоны конфликта находятся далеко от курортных зон.
Напомним, вооружённые столкновения на спорной границе между Таиландом и Камбоджей начались утром 24 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Минздрав Таиланда доложил, что в результате обстрела больницы камбоджей погибло 12 человек. Российским туристам порекомендовали воздержаться от посещения приграничных регионов.