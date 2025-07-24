Минздрав Таиланда сообщил о 12 погибших при ракетных ударах Камбоджи
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Министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин сообщил, что в результате ракетных ударов со стороны Камбоджи погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и один военнослужащий. Его слова приводит агентство Reuters.
«В результате последней вспышки пограничных боевых действий с Камбоджей, начавшейся в четверг, погибли 11 мирных жителей Таиланда и один солдат», — сказал министр.
Он подчеркнул, что действия Камбоджи, в частности, нападение на тайскую больницу, могут быть квалифицированы как военные преступления. Глава Минздрава также призвал Пномпень к «немедленному прекращению насилия».
Напомним, вооружённые столкновения на спорной границе между Таиландом и Камбоджей начались утром 24 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Командование сухопутных войск Таиланда заявило, что ответило авиаударом на атаку из реактивной системы залпового огня. Российским туристам порекомендовали воздержаться от посещения приграничных регионов.