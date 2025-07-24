За день Таиланд дважды использовал F-16 для атак на Камбоджу
Nation: ВВС Таиланда дважды за день использовали F-16 для атак на Камбоджу
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Таиланд задействовал боевую авиацию для атак на камбоджийские вооружённые силы в приграничье. Как передаёт газета The Nation со ссылкой на Королевские ВВС страны, это уже второе применение истребителей за день.
Четыре военных воздушных судна F-16 в 16:40 по местному времени (12:40 по мск) выполнили боевое задание, обрушив бомбы на командный центр армии Камбоджи. Цель находилась южнее храма Та Моан Тхом, в пределах спорной территории на границе двух государств.
К 17:00 (13:00 по мск) все самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования.
Напомним, что вооружённое столкновение на спорной границе между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Взаимные обвинения в начале обстрелов летят с обеих сторон. Командование сухопутных войск Таиланда объявило, что их авиация ответила на атаку реактивными системами залпового огня. Позднее Бангкок объявил начало военной операции «Война за землю». В свете сложившейся обстановки, российским туристам было рекомендовано избегать поездок в приграничные области. Известно, что в результате боевых действий уже есть погибшие среди мирного населения.