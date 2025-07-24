За день Таиланд дважды использовал F-16 для атак на Камбоджу

Таиланд задействовал боевую авиацию для атак на камбоджийские вооружённые силы в приграничье. Как передаёт газета The Nation со ссылкой на Королевские ВВС страны, это уже второе применение истребителей за день.

Четыре военных воздушных судна F-16 в 16:40 по местному времени (12:40 по мск) выполнили боевое задание, обрушив бомбы на командный центр армии Камбоджи. Цель находилась южнее храма Та Моан Тхом, в пределах спорной территории на границе двух государств.