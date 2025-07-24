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Регион
24 июля, 12:00

Почти 25 тысяч российских туристов сейчас находятся в Таиланде

АТОР: В Таиланде находятся около 24 тысяч российских туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yellow duck

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yellow duck

На данный момент на территории Таиланда находятся около 24 тысяч российских туристов. Как сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР), при этом несколько десятков могут быть в Камбодже.

«По данным Аналитической службы АТОР, в Таиланде сейчас насчитывается около 24 тысяч российских туристов (как организованных, так и самостоятельных). Эта цифра не включает в себя длительное время пребывания там «зимовщиков» и экспатов», — говорится в сообщении.

Туристы объединяются в регионах, которые расположены в 500-1000 километрах от зоны конфликта, поэтому им ничего не угрожает. По некоторым данным, в Камбодже может находиться несколько десятков россиян. Однако они также стараются держаться удалённо от зон конфликта.

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Напомним, что утром 24 июля начались вооружённые столкновения на спорной границе между Таиландом и Камбоджей. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Представитель МИД Таиланда заявил, что камбоджийские войска атаковали гражданскую инфраструктуру, в том числе и больницу. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и один военнослужащий.

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Юлия Сафиулина
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