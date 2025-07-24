Почти 25 тысяч российских туристов сейчас находятся в Таиланде

На данный момент на территории Таиланда находятся около 24 тысяч российских туристов. Как сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР), при этом несколько десятков могут быть в Камбодже.

«По данным Аналитической службы АТОР, в Таиланде сейчас насчитывается около 24 тысяч российских туристов (как организованных, так и самостоятельных). Эта цифра не включает в себя длительное время пребывания там «зимовщиков» и экспатов», — говорится в сообщении.