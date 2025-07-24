Камбоджийская ракета поразила больницу в Таиланде, есть жертвы

Гражданскую инфраструктуру Таиланда, включая больницу обстреляли камбоджийские войска. Об этом заявил представитель МИД страны Никондет Пхалангкун. Есть погибшие и пострадавшие, число которых уточняется.

Камбоджийская ракета поразила больницу, есть жертвы и раненные. Видео © Х / Thai Enquirer

«На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые», — сказал он.

В ходе конфликта на границе Камбоджи и Таиланда камбоджийская армия нанесла несколько ударов системами залпового огня БМ-21 по гражданским объектам в приграничных районах Таиланда. Один из ударов пришёлся по больнице, что вызвало жертвы среди мирного населения.