Камбоджийская ракета поразила больницу в Таиланде, есть жертвы
МИД Таиланда: Камбоджийская ракета поразила больницу, есть жертвы и раненные
Камбоджийская ракета поразила больницу, есть жертвы и раненные. Обложка © Х / Thai Enquirer
Гражданскую инфраструктуру Таиланда, включая больницу обстреляли камбоджийские войска. Об этом заявил представитель МИД страны Никондет Пхалангкун. Есть погибшие и пострадавшие, число которых уточняется.
Камбоджийская ракета поразила больницу, есть жертвы и раненные. Видео © Х / Thai Enquirer
«На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые», — сказал он.
В ходе конфликта на границе Камбоджи и Таиланда камбоджийская армия нанесла несколько ударов системами залпового огня БМ-21 по гражданским объектам в приграничных районах Таиланда. Один из ударов пришёлся по больнице, что вызвало жертвы среди мирного населения.
Напомним, что вооружённые столкновения на спорной границе между Таиландом и Камбоджей начались утром 24 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Командование сухопутных войск Таиланда заявило, что ответило авиаударом на атаку из реактивной системы залпового огня.