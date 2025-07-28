Рубио объявил о скорых переговорах Таиланда и Камбоджи в Малайзии

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о скором начале переговоров на высоком уровне между Камбоджей и Таиландом в Малайзии, направленных на достижение немедленного прекращения огня.

Рубио написал в социальной сети X, что представители Государственного департамента находятся в Малайзии для содействия мирным усилиям. Он также отметил, что и президент США Дональд Трамп, и он сам продолжают взаимодействовать с коллегами из обеих стран и внимательно следят за ситуацией.