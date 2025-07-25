Военное положение введено в восьми приграничных с Камбоджей районах Таиланда

Командование пограничных войск Таиланда объявило о введении военного положения в восьми приграничных округах провинций Чантхабури и Трат. Об этом сообщает издание The Nation со ссылкой на официальное заявление властей.

В документе подчёркивается, что данная мера принята для защиты суверенитета, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда. Решение вступило в силу незамедлительно.

«Эти действия необходимы для защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда»,— говорится в заявлении.

Напряжённость на таиландско-камбоджийской границе сохраняется длительное время из-за территориальных споров, однако текущее столкновение стало наиболее серьёзным за последние годы. Власти обеих стран пока не комментируют возможность дальнейшей эскалации конфликта.