Военное положение введено в восьми приграничных с Камбоджей районах Таиланда
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Командование пограничных войск Таиланда объявило о введении военного положения в восьми приграничных округах провинций Чантхабури и Трат. Об этом сообщает издание The Nation со ссылкой на официальное заявление властей.
В документе подчёркивается, что данная мера принята для защиты суверенитета, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда. Решение вступило в силу незамедлительно.
«Эти действия необходимы для защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда»,— говорится в заявлении.
Напряжённость на таиландско-камбоджийской границе сохраняется длительное время из-за территориальных споров, однако текущее столкновение стало наиболее серьёзным за последние годы. Власти обеих стран пока не комментируют возможность дальнейшей эскалации конфликта.
Напомним, конфликт произошёл 24 июля в спорном пограничном районе возле камбоджийской провинции Оддар-Миенчей. По информации таиландских военных, в ходе столкновений были задействованы истребители, в то время как камбоджийская сторона утверждает о действиях в рамках самообороны.По данным министерства здравоохранения Таиланда, в результате инцидента погибли 14 мирных жителей и 1 военнослужащий, ещё 46 человек получили ранения. Российские дипломатические представительства в обеих странах рекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в приграничные регионы.