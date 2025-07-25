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Регион
25 июля, 11:44

«Нигде нет покоя»: Политолог оценил опасность конфликта Таиланда и Камбоджи для туристов из РФ

Политолог Миронов: Туристы РФ в Таиланде находятся далеко от районов конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cowardlion

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cowardlion

На данный момент безопасность российских туристов не вызывает опасений, так как они находятся вдали от районов конфликта Таиланда и Камбоджи. Однако, если ситуация не разрешится в ближайшее время и стороны не приступят к мирным переговорам, возможно значительное сокращение числа туристов. Об этом сообщает политолог и кандидат исторических наук Григорий Миронов.

«Интересно, что Таиланд, да и Камбоджа, любимы не только многими российскими туристами, но и релокантами, обосновавшимися там. У многих уже зреет нотка разочарования: куда они не едут, везде война. То Израиль, то вот теперь Таиланд. Нигде нет покоя российским релокантам», — подчеркнул эксперт в беседе с РИАМО.

Миронов счёл маловероятным развитие острого и продолжительного военного противостояния. Ни Таиланд, ни Камбоджа не располагают достаточными ресурсами для долгосрочной войны. Следовательно, обе заинтересованные стороны стремятся к скорейшему урегулированию эскалации, чтобы не отпугнуть туристов, являющихся важным источником дохода для обеих стран.

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Напомним, что вооружённое столкновение на спорной границе между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Взаимные обвинения в начале обстрелов летят с обеих сторон. Командование сухопутных войск Таиланда объявило, что их авиация ответила на атаку реактивными системами залпового огня. Позднее Бангкок объявил начало военной операции «Война за землю». В свете сложившейся обстановки, российским туристам было рекомендовано избегать поездок в приграничные области. Жертвами вооружённого столкновения Таиланда и Камбоджи оказались как минимум 16 человек.

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Дарья Нарыкова
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