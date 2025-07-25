«Нигде нет покоя»: Политолог оценил опасность конфликта Таиланда и Камбоджи для туристов из РФ

На данный момент безопасность российских туристов не вызывает опасений, так как они находятся вдали от районов конфликта Таиланда и Камбоджи. Однако, если ситуация не разрешится в ближайшее время и стороны не приступят к мирным переговорам, возможно значительное сокращение числа туристов. Об этом сообщает политолог и кандидат исторических наук Григорий Миронов.

«Интересно, что Таиланд, да и Камбоджа, любимы не только многими российскими туристами, но и релокантами, обосновавшимися там. У многих уже зреет нотка разочарования: куда они не едут, везде война. То Израиль, то вот теперь Таиланд. Нигде нет покоя российским релокантам», — подчеркнул эксперт в беседе с РИАМО.