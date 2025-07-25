Совбез ООН соберётся обсудить конфликт Таиланда и Камбоджи

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание, посвященное обострению пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом. Об этом сообщил источник во всемирной организации.

«Совет Безопасности ООН проведёт в пятницу экстренное заседание в связи со столкновениями в Таиланде и Камбодже», — приводит слова источника AFP.