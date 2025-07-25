Совбез ООН соберётся обсудить конфликт Таиланда и Камбоджи
AFP: СБ ООН обсудит эскалацию конфликта между Камбоджей и Таиландом 25 июля
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Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание, посвященное обострению пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом. Об этом сообщил источник во всемирной организации.
«Совет Безопасности ООН проведёт в пятницу экстренное заседание в связи со столкновениями в Таиланде и Камбодже», — приводит слова источника AFP.
Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на председательствующую в июле в Совбезе миссию Пакистана, заседание начнётся в 22:00 по московскому времени и пройдёт в закрытом режиме.
Напомним, вооруженное столкновение на спорной территории между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Командование сухопутных войск Таиланда заявило об ответном применении авиации для атаки позиций с использованием реактивных систем залпового огня. Впоследствии Бангкок объявил о начале военной операции под названием «Война за землю». В связи с этим российским туристам рекомендовали воздержаться от посещения приграничных районов. По имеющимся сведениям, в результате боевых действий есть жертвы среди гражданского населения.