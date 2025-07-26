Эскадрилья самолётов ВВС Таиланда нанесла авиаудар по Камбодже
ВВС Таиланд нанесли высокоточный удар по позициям дальнобойных РСЗО Камбоджи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kajornyot wildlife photography
Эскадрилья самолётов ВВС Таиланда нанесла высокоточный ракетный удар по позициям дальнобойных реактивных систем залпового огня PHL-03 в Камбодже, способных поражать цели на расстоянии до 130 километров. Об этом заявил на брифинге в Бангкоке директор Бюро координации по вопросам безопасности оперативного департамента министерства обороны Таиланда генерал-майор Ванчана Савайди.
«Сегодня четыре самолёта ВВС Таиланда, два F-16 и два самолёта Gripen нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям камбоджийской дальнобойной артиллерии, установок реактивных систем залпового огня PHL-03 с дальностью стрельбы до 130 километров», — сказал генерал.
Таиланд располагал разведывательными данными, в том числе полученными с помощью авиационной разведки, включая аэрофотосъёмку и видеоматериалы, о размещении на приграничной территории Камбоджи «этих систем, представляющих угрозу для целей, расположенных в глубине территории Таиланда».
В ходе операции таиландских ВВС в субботу впервые в реальных боевых действиях участие приняли шведские истребители-штурмовики Saab JAS 39 Gripen. Сейчас такие самолёты, объединяющие в себе функции истребителя и штурмовика, помимо ВВС Таиланда, находятся на вооружении Швеции, Венгрии, Чехии и Южно-Африканской Республики.
«Так как камбоджийская артиллерия в последние дни неоднократно наносила удары по гражданским объектам Таиланда, и были многочисленные жертвы среди гражданского населения, удар нашей авиации по камбоджийским РСЗО был полностью обоснованным», — добавил генерал Савайди.
Напомним, вооружённые столкновения на спорной территории на границе между Таиландом и Камбоджей начались утром 24 июля. Обе стороны обменялись обвинениями в начале обстрелов. Командование сухопутных войск Таиланда заявило, что их авиация нанесла ответный удар по позициям реактивных систем залпового огня. Впоследствии Бангкок объявил о начале военной операции под названием «Война за землю». В связи с обострением ситуации российским туристам было рекомендовано воздержаться от поездок в приграничные районы. По имеющимся данным, жертвами вооружённого конфликта между Таиландом и Камбоджей стали не менее 16 человек. 25 июля в восьми приграничных с Камбоджей районах Таиланда было введено военное положение.