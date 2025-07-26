Эскадрилья самолётов ВВС Таиланда нанесла авиаудар по Камбодже

Эскадрилья самолётов ВВС Таиланда нанесла высокоточный ракетный удар по позициям дальнобойных реактивных систем залпового огня PHL-03 в Камбодже, способных поражать цели на расстоянии до 130 километров. Об этом заявил на брифинге в Бангкоке директор Бюро координации по вопросам безопасности оперативного департамента министерства обороны Таиланда генерал-майор Ванчана Савайди.

«Сегодня четыре самолёта ВВС Таиланда, два F-16 и два самолёта Gripen нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям камбоджийской дальнобойной артиллерии, установок реактивных систем залпового огня PHL-03 с дальностью стрельбы до 130 километров», — сказал генерал.

Таиланд располагал разведывательными данными, в том числе полученными с помощью авиационной разведки, включая аэрофотосъёмку и видеоматериалы, о размещении на приграничной территории Камбоджи «этих систем, представляющих угрозу для целей, расположенных в глубине территории Таиланда».

В ходе операции таиландских ВВС в субботу впервые в реальных боевых действиях участие приняли шведские истребители-штурмовики Saab JAS 39 Gripen. Сейчас такие самолёты, объединяющие в себе функции истребителя и штурмовика, помимо ВВС Таиланда, находятся на вооружении Швеции, Венгрии, Чехии и Южно-Африканской Республики.