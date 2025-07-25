Политолог объяснил, кому выгоден вспыхнувший конфликт Камбоджи и Таиланда

Вопреки напряжённости на границе между Таиландом и Камбоджей, обе страны характеризуются как мирные и не склонные к агрессии. Такое мнение выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Нынешняя Камбоджа, конечно, гораздо более спокойное государство, чем во времена «Красных кхмеров». Тогда это был ужас для всего региона. И Таиланд — крайне миролюбивая страна. Камбоджа пытается себя позиционировать как свободное, спокойное государство с добрососедскими отношениями», — подчеркнул специалист в интервью 360.ru.

Вместе с тем Солонников подчеркнул наличие у каждой из сторон «внутренних факторов нестабильности», которые сложно контролировать центральным властям. Кроме того, существует вероятность влияния извне на весь регион Юго-Восточной Азии, где и без того наблюдается неспокойная обстановка. Эксперт напомнил о существующих конфликтах в Пакистане, Индии, и вокруг Мьянмы, а также о спорных территориях между Китаем и Филиппинами.

По его словам, общая напряжённость, безусловно, затрагивает и данный регион. Вполне вероятно, что внешние силы могут попытаться использовать противоречия между Таиландом и Камбоджей в своих интересах. Использование внутренней нестабильности для манипуляций со стороны внешних игроков – вполне реалистичный сценарий, отметил собеседник издания.