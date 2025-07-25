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Регион
25 июля, 14:38

Политолог объяснил, кому выгоден вспыхнувший конфликт Камбоджи и Таиланда

Политолог Солонников: Внешние силы могут использовать кризис Камбоджи и Таиланда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / odav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / odav

Вопреки напряжённости на границе между Таиландом и Камбоджей, обе страны характеризуются как мирные и не склонные к агрессии. Такое мнение выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Нынешняя Камбоджа, конечно, гораздо более спокойное государство, чем во времена «Красных кхмеров». Тогда это был ужас для всего региона. И Таиланд — крайне миролюбивая страна. Камбоджа пытается себя позиционировать как свободное, спокойное государство с добрососедскими отношениями», — подчеркнул специалист в интервью 360.ru.

Вместе с тем Солонников подчеркнул наличие у каждой из сторон «внутренних факторов нестабильности», которые сложно контролировать центральным властям. Кроме того, существует вероятность влияния извне на весь регион Юго-Восточной Азии, где и без того наблюдается неспокойная обстановка. Эксперт напомнил о существующих конфликтах в Пакистане, Индии, и вокруг Мьянмы, а также о спорных территориях между Китаем и Филиппинами.

По его словам, общая напряжённость, безусловно, затрагивает и данный регион. Вполне вероятно, что внешние силы могут попытаться использовать противоречия между Таиландом и Камбоджей в своих интересах. Использование внутренней нестабильности для манипуляций со стороны внешних игроков – вполне реалистичный сценарий, отметил собеседник издания.

Солонников также добавил, что на данный момент каких-либо открытых заявлений от внешних сил не поступало. Он подчеркнул, что Правительства Таиланда и Камбоджи в последнее время не проявляли агрессивных намерений.

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Напомним, что вооружённое столкновение на спорной границе между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Взаимные обвинения в начале обстрелов летят с обеих сторон. Командование сухопутных войск Таиланда объявило, что их авиация ответила на атаку реактивными системами залпового огня. Позднее Бангкок объявил начало военной операции «Война за землю». В свете сложившейся обстановки, российским туристам было рекомендовано избегать поездок в приграничные области. Жертвами вооружённого столкновения Таиланда и Камбоджи оказались как минимум 16 человек. 25 июля в восьми приграничных с Камбоджей районах Таиланда ввели военное положение.

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Дарья Нарыкова
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